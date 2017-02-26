Basket in carrozzina, la ‘One Power’ supera anche Trapani
Ottava vittoria in altrettante gare per il team di coach Cugliandro: Rossetti top scorer con 16 punti e spazio a tutti gli uomini a disposizione
26 Febbraio 2017 - 09:30 | di Vincenzo Comi
Ottava vittoria in altrettante gare per la One Power Reggio Calabria Basket in Carrozzina. Il team di coach Cugliandro mette quindi in cassaforte altri due punti e negli ultimi due quarti a risultato acquisito mette in campo tutti gli uomini a disposizione provando nuove soluzioni tattiche. Mvp di giornata ancora una volta Rossetti autore di 16 punti.
A referto anche Comandè e Polimeni nel mondo del basket in carrozzina da soli due anni. Capitan Basilicò, miglior marcatore per i siciliani.
ONE POWER: Rossetti 16, Faraouk 8, Dima 0, Cherubini 8, Comandè 3, Pellegrini 12, Megalizzi 0, Polimeni 2, Dell’Osso 0, Petruzza 0, D’Anna 6, Cugliandro 2
TRAPANI: Agueci 0, Basilicò 17, Firreri 0, Florio 0, Viola 0, Iafranca 5
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