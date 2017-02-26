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Basket in carrozzina, la ‘One Power’ supera anche Trapani

Ottava vittoria in altrettante gare per il team di coach Cugliandro: Rossetti top scorer con 16 punti e spazio a tutti gli uomini a disposizione

26 Febbraio 2017 - 09:30 | di Vincenzo Comi

La One Power Reggio Calabria Basket in Carrozzina in campo contro Trapani

Ottava vittoria in altrettante gare per la One Power Reggio Calabria Basket in Carrozzina. Il team di coach Cugliandro mette quindi in cassaforte altri due punti e negli ultimi due quarti a risultato acquisito mette in campo tutti gli uomini a disposizione provando nuove soluzioni tattiche. Mvp di giornata ancora una volta Rossetti autore di 16 punti.

A referto anche Comandè e Polimeni nel mondo del basket in carrozzina da soli due anni. Capitan Basilicò, miglior marcatore per i siciliani.

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ONE POWER: Rossetti 16, Faraouk 8, Dima 0, Cherubini 8, Comandè 3, Pellegrini 12, Megalizzi 0, Polimeni 2, Dell’Osso 0, Petruzza 0, D’Anna 6, Cugliandro 2
TRAPANI: Agueci 0, Basilicò 17, Firreri 0, Florio 0, Viola 0, Iafranca 5

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