La Viola lotta fino all’ultimo ma cede di misura a Castellaneta

La rimonta della Redel Reggio Calabria si ferma sul più bello. Alla tensostruttura di Castellaneta esulta il quintetto pugliese dopo il brivido negli ultimi minuti di gara, con i neroarancio bravi nel pareggiarla dopo un match di grande sofferenza.

L’avvio non è proprio dei migliori per la Viola, che subisce le giocate sottocanestro di D’Apice e attacca con troppa fretta la zona di Castellaneta. Tarantini che ringraziano e volano sul 12-2. Palla a spicchi stregata per gli ospiti e ci vuole Fiusco con cinque punti in fila a sbloccare il punteggio per i reggini.

Troppi, però, i palloni persi e i rimbalzi concessi agli avversari (48-34 il dato complessivo a fine gara), con il primo periodo terminato 21-12.

Alla ripresa dei giochi, Lopez risponde alla tripla di Fernandez che insieme a Fiusco ed Ani, prova a tenere in partita la squadra calabrese (senza Laquintana ed Agbortabi infortunati). Ma è nuovamente una tripla di Lopez che fa volare i padroni di casa, i quali colpiscono ancora con Buo e si portano sul +10. Clark con quattro punti consecutivi ricuce il gap e prima frazione di gioco che si chiude con il coast to coast di Buo per il 41-32.

Castellaneta vola sulle ali dell’entusiasmo e al rientro dall’intervallo lungo punisce le due palle perse di Clark, firmando il 50-37. Buo è “on-fire” e in un amen con una tripla ed una penetrazione porta il parziale sul 57-38. I liberi di Ani e Paulinus sono troppo poco, ma consentono ai reggini di portarsi sul 60-45.

Ultimo periodo dove si segna col contagocce. Castellaneta gestisce e sembra ormai tutto finito. E invece no. Reazione d’orgoglio della Redel, con un clamoroso parziale di 13-0 che rimette tutto in discussione: triple in sequenza di Marini, Zampa, Fiusco e Fernandez per il -1. Poi il capitano (migliore in campo dei suoi) firma la parità, 68 pari, segnando il libero dopo il fallo tecnico ad un giocatore di casa. Sul più bello, però, arriva il canestro con fallo di Contini; dall’altra parte non va la tripla di Maresca e Buo, ancora lui, chiude i conti per il definitivo 72-68.

Sconfitta immediatamente da archiviare. Aiuterà sicuramente il turno di riposo per ripartire dalla reazione da Viola che, sebbene tardiva, non è stata affatto casuale.

VALENTINO CASTELLANETA-REDEL REGGIO CALABRIA 72-68

(21-12/41-32/60-45)

CASTELLANETA: Ojo, Basile, Lopez 11, Shannon 9, Spina Diana 1, Buo 21, D’Apice 11, Casarola, Buono 4, Contini 15. All. Luisi.

REDEL REGGIO CALABRIA: Fiusco 13, Agbortabi, Ani 14, Paulinus 3, Fernandez 14, Zampa 5, Mazza, Marini 12, Maresca 3, Clark 4, Pes, Laquintana. All. Cadeo.

Arbitri: Loccisano di Cosenza e Conforti di Matera.