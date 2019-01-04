Basket – Centro Tecnico Federale, il ‘Basket in Rosa’ riparte da Gioia Tauro
La Fip continua gli allenamenti formativi legati al Ctf
04 Gennaio 2019 - 10:35 | redazione
Anno nuovo e nuovo raduno per il Centro Tecnico Federale in rosa.
Accanto ai primi passi del progetto “Little Women Play Basketball”, la Fip continua gli allenamenti formativi legati al Ctf.
L’allenamento di sabato a Gioia Tauro
Il Comitato Regionale Calabria, infatti, in accordo con il Settore Squadre Nazionali Femminile, ha convocato per l’allenamento in programma sabato 5 gennaio 2019 presso la Palestra Contrada Mazzagatti di Gioia Tauro ben trentasei atlete in arrivo da tutta la regione.
Il dirigente del Comitato Regionale è Lucia Rossi che opererà al fianco del Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi.
I Coaches Armando Russo e Barbara Gemelli saranno supportati dal preparatore fisico Tolomeo, dal medico Tripodi, dalla Fisioterapista Fregola e dal formatore Cna Iracà.
Le trentasei atlete convocate
Ecco la lista delle convocate
|
ALFANO VALERIA
|
2004
|
CZ CENTRO BASKET
|
AMBROGIO MARIACHIARA
|
2004
|
LUMAKA BASKET RC
|
BARILLA’ FEDERICA
|
2005
|
LUMAKA BASKET RC
|
BASILE ROGNETTA ANNA M.
|
2004
|
LUMAKA BASKET RC
|
BORRIELLO LARA
|
2005
|
LUMAKA BASKET RC
|
BOSSI ANNA GIULIA
|
2005
|
SMAF CATANZARO
|
CANGEMI FRANCESCA
|
2004
|
ALAN GIOIA TAURO
|
CANGEMI MARIANNA
|
2005
|
ALAN GIOIA TAURO
|
CENTOFANTI SARA
|
2004
|
NUOVA JOLLY RC
|
CONCOLINO CATERINA
|
2004
|
US CZ CENTRO BASKET
|
DEROSSI FEDERICA
|
2005
|
US CZ CENTRO BASKET
|
FERRANTE BRUNA
|
2005
|
LUMAKA BASKET RC
|
FERRARO MARIA TERESA
|
2005
|
US CZ CENTRO BASKET
|
GILIONI GIULIA
|
2004
|
BASKET PELLARO
|
MADAFFARI MARTA
|
2005
|
ALAN GIOIA TAURO
|
MARTORANO MARTA
|
2005
|
VIS REGGIO
|
MONTEBELLO MARTA
|
2004
|
US CZ CENTRO BASKET
|
NORDO DANILA
|
2004
|
L’AQUILONE RC
|
ONUGHA DEBORA
|
2004
|
NUOVA JOLLY RC
|
PANARO SILVIA
|
2005
|
US CZ CENTRO BASKET
|
PISANI MARTA
|
2005
|
ALAN GIOIA TAURO
|
PISANO MARIA FRANCESCA
|
2005
|
B. ROSARNO
|
PRATICO’ GIULIA
|
2005
|
LUMAKA BASKET RC
|
QUATTRONE GRETA
|
2005
|
L’AQUILONE RC
|
RASO SHARON
|
2005
|
ALAN GIOIA TAURO
|
RIZZICA LUCILLA
|
2005
|
LUMAKA BASKET RC
|
ROMEO ALISSA
|
2005
|
EUTIMO LOCRI
|
SACCA’ MANUELA
|
2005
|
EUTIMO LOCRI
|
SCOCCHIERI LILIANA
|
2004
|
EUTIMO LOCRI
|
SGARLATO ALESSIA
|
2005
|
BASKET YMCA SIDERNO
|
SGRO’ SIMONA
|
2005
|
VIS REGGIO
|
SILVA SOFIA
|
2005
|
L’AQUILONE RC
|
SPILINGA ELIANA
|
2005
|
EUTIMO LOCRI
|
STELITANO MARIA
|
2005
|
LUMAKA BASKET RC
|
SURACI SARA MARIA
|
2005
|
LUMAKA BASKET RC
|
TRIOLO SILVIA
|
2004
|
NUOVA JOLLY RC
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