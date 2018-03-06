Terza vittoria consecutiva per la Stingers ASD nel campionato CSI di basket ottenuta al Palacolor di Pellaro contro la “Si Può Fare” con il punteggio di 54-50 a conferma dell’ottimo stato di forma della squadra di coach Casile che da quando ne ha preso le redini, ha saputo trasmettere entusiasmo e nuove motivazioni al gruppo con un gioco che si adatta maggiormente alle sue potenzialità. Quella con la “Si Può Fare” è stata una gara intensa e coinvolgente, giocata tra le due squadre protagoniste indiscusse delle due precedenti edizioni del torneo. Alla fine però i gialloneri sono stati bravissimi a reggere la pressione del match portando a casa un importantissima vittoria.

La Stingers adesso dovrà continuare in questa scia positiva facendo di tutto per ottenere a tutti i costi un lungo ciclo di convincenti vittorie, necessarie per risalire la classifica e ripagare la fiducia dei tifosi e della dirigenza.