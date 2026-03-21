Basket: Dierre in trasferta contro il Cus Catania. Obiettivo, la vittoria

I reggini, reduci dalla più bella vittoria dell’anno, quella contro Gela, vogliono continuità e i due punti

Gara dai mille tranelli per la Dierre Basketball Reggio Calabria. Si gioca al PalaCus alle ore 18 del 21 marzo 2026. Il team di Coach Inguaggiato rilanciato dopo la vittoria contro l’ormai ex capolista Gela Basket, vuole continuità e successo.

All’andata su 90 a 71 per i bianco-blu.

Capitan Scortica e soci, però vogliono vincere per migliorare il piazzamento Playoff a sole quattro giornate dalla fine della seconda fase per potersi piazzare nel miglior modo possibile nella griglia.

Cus Catania ha cambiato tantissimo da inizio anno.

La tenuta di squadra di Gaetano Russo, però ha delle bocche di fuoco importanti come l’ex Viola Hernan Sindoni ed il bravo Junior Galicia.

La vittoria casalinga contro gli Svincolati Milazzo palesa l’imprevedibilità della sfida.

La Dierre, reduce dalla più bella vittoria dell’anno, quella contro Gela, vuole continuità ed i due punti.

Arbitrano i signori Federico Catalano di Pedara(Ct) e Damiano Cavallaro di Zafferana Etnea(Ct).