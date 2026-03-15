Dierre: tutto pronto per il big match contro Gela. Si gioca al Palalumaka

E’ tutto pronto per il big match. Il Palacalafiore è ancora indisponibile. La Dierre Basketball Reggio Calabria gioca al Palalumaka. Umori identici per i bianco-blu e la capolista Gela.

Partita persa a tavolino per la Dierre dopo i fatti del match sospeso contro l’Olympia Comiso, in attesa di sviluppi. Partita persa, in maniera cocente per i siciliani in casa degli Svincolati Academy.

Nella gara di andata, partenza super per Gela che subì, successivamente la rimonta reggina. La sfida si è chiusa sul 77 a 67.

La Dierre deve cercare l’impresa per rilanciarsi in classifica e dare un bel segnale al campionato ma non sarà facile.

Gela, rispetto alla gara di andata ha perso Jelic, ma ha inserito il forte Davide Paglia.

Settimana di allenamenti intensi per i bianco-blu di Coach Inguaggiato che, hanno lavorato con concentrazione: serve il pubblico delle grandissime occasioni per provare a vincere quella che, è divenuta una classica a questi livelli e che per due anni consecutivi ha illuminato il PlayOff della Serie C.

Arbitrano i signori Antonio Caputo di Lamezia Terme e Andrea Staropoli di Sellia Marina.