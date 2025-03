Basket: in casa Dierre c’è voglia di continuità. Appuntamento con il posticipo

Scende in campo la Dierre per vincere, e non perdere d’occhio le zone altissime di classifica.

Dopo la bella vittoria ottenuta in quel di Marsala, dopo aver guardato con estrema attenzione i risultati dagli altri campi, si scende finalmente in campo.

Palla a due mercoledì 12 marzo(ingresso gratuito) al Palacalafiore per affrontare il Cocuzza Milazzo.

Mancono solo 6 giornate al termine della stagione regolare ed è già corsa al piazzamento.

Nella gara di andata i bianco-blu dilagarono in Sicilia, 63 a 94 finale.

Oggi Luca Laganà, ex di turno, ed i suoi compagni, sono consapevoli che arriverà nel maxi impianto reggino una squadra affamata di impresa, in netta difficoltà, partita con ben altri obiettivi ed al momento penultima.

Il roster dei siciliani, affidato alla guida del subentrante Dani Baldaro è di prim’ordine: l’ex Mladen Dmitrovic è la stella, si rivede una vecchia conoscenza con trascorsi reggini come Dario Scozzaro, lo straniero è Vinicius, attendi all’ex Catanzaro D’Urzo e il dirompente Scimone, già visto alla Basket School.

Diretta assicurata su Rac, con telecronaca a cura di Giovanni Mafrici in condivisione sulla pagina social della Dierre Basketball Reggio Calabria.

Arbitrano i signori Emilio Gerardis di Reggio Calabria e Vincenzo Lo Presti di Bagnara Calabra