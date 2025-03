Basket: la Dierre in campo per invertire il trend in trasferta

Palla a due domenica 2 marzo a Marsala. Va in scena la settima giornata del girone di ritorno.

Palla a due presso la Palestra Panatletico. La Dierre ha estrema voglia di continuità.

Dopo aver battuto la seconda forza del torneo, l’Olympia Comiso, i reggini viaggiano alla volta di Marsala. Sfida da prendere con “le molle”.

Tocca rialzarsi in trasferta dopo una brutta sequenza di risultati esterni. Stringere i denti e lottare contro una squadra preparata che, ha battuto anch’essa Comiso in campionato ma è reduce dalla pesante sconfitta esterna a Gravina.

18 punti in classifica per il team di Coach Grillo contro i 24 dei reggini.

Capitan Laganà e soci, ritrovano Gints Miculis, oggi punto di forza dei siciliani, uno dei principali protagonisti della cavalcata PlayOff nella passata stagione.

I cestisti di Coach Cotroneo, aspettando il recupero di Cernic stanno lavorando seriamente e vogliono provare a “bissare” il trionfo della gara di andata, terminato 94 a 78.

Attenti all’esuberanza di Tartamella e tanti giovani in rampa di lancio che stanno crescendo partita dopo partita uniti ad un fattore campo importante.

Voglia di vincere per tenere il passo del trio d’alta classifica formato dalla capolista Alfa, Gela e Comiso.

Arbitrano i signori Carmelo Fiannaca di Siracusa(Sr) e Francesco Domenico Marino di Porto Empedocle(Ag).