Basket: Dierre, vittoria di cuore nel big match

La Dierre di Coach Cotroneo ci mette il cuore. I cestisti della Dierre battono la seconda forza del campionato, l’Olympia Comiso.

Siciliani senza il proprio cervello, il regista Nicolas D’Arrigo. Reggini senza l’esterno titolare Cernic e tanti acciacchi. Ne viene fuori una partita tutta energia dove, i siciliani, dopo una bella rimonta finale hanno rischiato l’impresa.

La Dierre si compatta dopo la sconfitta del Palamilone e manda un bel segnale a tutto il torneo.

Tanto, tantissimo equilibrio nel primo quarto.

Non è una fase di studio: le due squadre partono cariche con grinta e determinazione.

Provenzani e Sindoni spingono da un lato.

Laganà impatta da tre, Barrile ed Angius, con belle giocate firmano il primo mini allungo che, grazie a buone percentuali ai liberi pongono avanti la Dierre 18 a 15 al termine della prima frazione.

Dopo un breve periodo di equilibrio, la Dierre prende il controllo della sfida.

Pregevoli le giocate di Vukosavljevic ed i canestri, anche da tre e gli assist di Angius.

La Dierre vola in doppia cifra di vantaggio piazzando il break di 23 a 12 nel periodo.

Molto appassionante il terzo quarto.

Prima ai liberi e poi con la tripla di Provenzani, l’Olympia cerca la rimonta.

Tantissimi i tentativi di ricucire da parte degli ospiti. Barrile, la tripla di Laganà ed un La Mastra subito carico e determinante con doppia tripla e due liberi fanno sì che i bianco-blu restino sempre avanti, seppur non più in doppia cifra.

La corsa diventa appassionante e colpo su colpo. Nel quarto periodo si combatte.

Dierre mantiene il vantaggio in doppia ma non ha fatto i conti con il ritorno dell’Olympia: Provenzani è il trascinatore, Ballarò è chirurgico dalla lunga. Dal più dodici al più cinque, in un amen, la Dierre, deve rimboccarsi le maniche e sfrutta una nuova ed importante tripla di Angius a metà quarto.

Ancora Provenzani con una tripla “irreale” in faccia all’avversario e la concretezza di Hernan Sindoni portano sotto di uno gli ospiti.

La Dierre non molla, lotta e combatte e va a segno con un Barrile carico e determinato.

Il pareggio è nell’aria.

Barrile continua a segnare, Turner avvicina l’Olympia che, poco dopo impatta, con Provenzani dalla lunga per il 71 pari ad un minuto e quarantasette dal termine.

Un libero di Barrile prima, ed uno di Fazzari a tre secondi dalla fine risultano determinanti. Comiso non concretizza.

Una compatta Dierre vince, si rialza e si gode una ghiotta operazione riscatto.

Un successo fondamentale e significativo per il team di Coach Cotroneo.

Dierre Basketball-Olympia Comiso 73-71

(18-15,23-12,21-25,11-19)

Dierre: Railans 9,Trinca 2,Vukosavljevic 6,La Mastra 9,Alescio,Fazzari 1,Angius 16,Laganà 7,Ripepi 3,Barrile 20.All Cotroneo Ass Marcianò

Olympia Comiso:Intini,Turner 6,Khalifa,D’Arrigo,Salafia 10,Sindoni 17,Licata,Provenzani 19,Ballarò 9,Stanzione 5,Scifo.All Del Vecchio Ass D’Iapico

Arbitri Greco e Fontanella