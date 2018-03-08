La Giornata Azzurra è un momento importante della stagione federale: coinvolgimento e confronto per tutti gli addetti ai lavori.

L’occasione che viene dai ai nostri ragazzi ed al movimento stesso di confrontarsi con il movimento nazionale – ha dichiarato il Presidente Paolo Surace.

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È il momento in cui ci confrontiamo con il settore tecnico nazionale e non anche per individuare dei passaggi che ci possono servire per step ulteriori di crescita tecnica, dirigenziale e non solo.

Un movimento che vuole superare tutte le problematiche – La voglia c’è, l’entusiasmo c’è: dobbiamo capire ed imparare ad accompagnarli con la programmazione per una crescita globale che crei sistema.

Le problematiche ci sono e le affrontiamo ma possono diventare un’altra spinta per andare avanti.

I protagonisti della Giornata Azzurra – Abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare due volti ormai ultranoti come Coach Bocchino e Maurizio Cremonini, pedine con le quali ci interfacciamo periodicamente per implementare la nostra crescita.

Alla Giornata Azzurra abbiamo avuto il piacere di avere Matteo Panichi, il numero uno della Preparazione fisica in Italia che tanti ricorderanno per i suoi trascorsi da grande giocatore.

Importantissimo aver avuto in Calabria Eugenio Crotti con il quale abbiamo incontrato le società calabresi intervenute al PalaCalafiore.

È un primo momento che va rinforzato e rinvigorito ma accompagnato da altre situazioni che vengono periodicamente accostate.