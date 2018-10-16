Basket – Giovanili: nuovo raduno per la selezione della Calabria 2005
Il Comitato regionale Fip Calabria convoca 24 atleti nati nel 2005 per l'allenamento di domenica 21 ottobre al PalaCalafiore di Reggio Calabria
16 Ottobre 2018 - 09:37 | di Michele Favano
Il Comitato Regionale Fip Calabria ha programmato un allenamento per giocatori nati nel 2005 che si terrà domenica 21 Ottobre 2018 al PalaCalafiore di Reggio Calabria.
Il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì ben 24 atleti che saranno allenati dal Coach Umberto Di Martino, dall’Assistente Euprepio Padula con la collaborazione del preparatore fisico Giuseppe Saccone.
Il team sarà coordinato dal dirigente del Comitato Regionale, Danilo Cirelli.
Ecco i convocati
ATLETI CONVOCATI
Chiarella Domenico Smaf Cz
Colaci Gabriele Pollino Castrovillari
Consolo Manuel Pall. Bagnara
Criaco Federico Ymca Siderno
Cuzzocrea Rosario Aquilone Basket
De Tommaso Luca Jonica Basket
De Gilio Giovanni Alan Basket
Dodaro Francesco Cab Cosenza
Freno Antonino Aquilone Basket
Giampà Francesco ADF BasketBall Lamezia
Grande Gabriele ADF BasketBall Lamezia
Ielo Jacopo Nuova Jolly
Malvaso Gregorio Luigi Alan Basket
Manasia Giovanni Catanzaro Centro Basket
Miscimarra Marco ADF BasketBall Lamezia
Nava Vincenzo Scuola Basket Viola
Nicolaio Mattia Bim Bum Rende
Privitera Riccardo Nuovo Basket Soverato
Pucinotti Mirko Aquilone Basket
Romanò Antonino Alan Basket
Sgarlato Salvatore Ymca Siderno
Speranza Nicholas Alan Basket
Stanganelli Domenico Alan Basket
Surfaro Simone Lumaka Rc
STAFF TECNICO
Simona PRONESTI’ -RTT
Danilo CIRELLI -Dirigente Comitato
Umberto DI MARTINO -Allenatore
Eupreprio PADULA -Assistente allenatore
Giuseppe SACCONE -Preparatore Fisico
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