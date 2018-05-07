Il settore arbitrale calabrese segnala Matteo Migliaccio e Samuele Riggio per gli spareggi promozione in B: designati per la finale di B Femminile a Siracusa

Cia Calabria in festa: Il settore arbitrale calabrese come da indicazioni del settore Tecnico Nazionale ha segnalato come arbitri per gli spareggi per le promozioni nelle categorie della B Maschile e B Femminile gli arbitri Matteo Migliaccio di Catanzaro e Samuele Riggio di Siderno (appartenente alla sezione di Cosenza).

I due fischietti sono stati designati per l’importante sfida di finale di B Femminile in programma nella Palestra Akradina di Siracusa tra la Nuova Trogylos Priolo e l’Azzurra Cercola.

Per Matteo Migliaccio, miglior giovane arbitro d’Italia al Trofeo delle Regioni nel 2016 si tratta del primo tentativo di salto per la B.

Samuele Riggio,invece, ha già tentato il grande salto nel basket nazionale nella passata stagione arbitrando svariate partite di PlayOff per l’accesso alla B.

Viva soddisfazione per il Presidente Regionale Cia Giovanni Santucci e dagli Istruttori Regionali, Michele Capurro e Roberto Viglianisi.