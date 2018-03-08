“Viola Reggio Calabria. Le notizie purtroppo hanno avuto conferma nelle ultime ore: la società calabrese risulterebbe inquisita e deferita. La banca ha inviato una lettera alla Procura Federale segnalando e informando di non aver avuto mai rapporti con la società e di non aver mai lasciato fidejussioni. Il club rischia ora seriamente l’esclusione dal campionato, come da regolamento. La fidejussione infatti è obbligo per iscriversi al campionato.

Sembra anche che la Guardia di Finanza, su richiesta della Procura della Repubblica, abbia chiesto informazioni sulla fidejussione presentata nel 2013/14, con sospetti che sia falsa anche quella.

La squadra pare abbia minacciato di non allenarsi per stipendi ancora non ricevuti”.

Questa la notizia apparsa questa mattina su basketnet.it

Il chiarimento della società

Qualche ora dopo arriva il chiarimento della società nero arancio, di seguito riportata:

“In relazione alle notizie diffuse oggi, la Viola Reggio Calabria precisa quanto segue.

Posto che è in corso un accertamento da parte degli organi federali, verso cui il Club ripone stima e fiducia ed ha obblighi di rispetto e riservatezza, posto altresì che la Viola Reggio Calabria ha ottemperato a tutti gli adempimenti regolarmente e in assoluta buona fede: qualsiasi irregolarità, presunta o accertata, è da ritenersi non ascrivibile al Club, che ne è totalmente estraneo e, semmai, parte lesa.

La riserva di agire nelle sedi competenti

Ciò precisato, la Società deplora questa diffusione strumentale di notizie destabilizzanti e si riserva di agire senza indugio in tutte le competenti sedi contro chiunque, a vario titolo, dovesse aver leso l’immagine, il prestigio e il decoro del Club, considerata la riservatezza a cui devono essere sottoposti argomenti di eventuali indagini ancora in corso di accertamento”.