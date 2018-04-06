Viola, questione bonifico – ‘LNP non può accettare alcuna operazione di tale natura’
La Lega Nazionale Pallacanestro precisa la propria posizione sul bonifico da 100mila euro annunciato dalla Viola Reggio Calabria
06 Aprile 2018 - 11:56 | di Michele Favano
“In riferimento a quanto pubblicato dalla “Gazzetta del Sud” nell’edizione di oggi, ed alla notizia riportata di un bonifico pari a 100.000€ indirizzato dalla Viola Reggio Calabria ad LNP, la stessa rende noto quanto segue:
- al momento attuale, alcun bonifico di pari importo risulta nella disponibilità di LNP; ne’ e’ stata data alcuna comunicazione dalla Viola Reggio Calabria, se non quella che la Società ha ritenuto opportuno divulgare a mezzo stampa;
- LNP non può accettare, o accetterà, alcuna operazione di natura tale o similare, poiché solo le risultanze dell’indagine condotta dalla Procura Federale FIP, e le conseguenti decisioni del Tribunale Federale FIP, daranno indicazioni sull’esito della vicenda in oggetto. Nel rispetto dei tempi previsti dalla procedura”.
Fonte: legapallacanestro.com
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Segui CityNow su Google