La Magic Basket 2013 di Reggio Calabria è tra le top four alle finali nazionali CSI di Montecatini Terme. Un risultato straordinario quello ottenuto dalla compagine reggina dei fratelli Mimmo e Nunzio Catalano, che contro ogni pronostico arriva a un passo dal titolo italiano, divenuto negli ultimi anni meta sempre più ambita da compagini attrezzate con atleti di primo livello.

La semifinale persa contro la Futura Bologna

Il sogno dei reggini, allenati da Enzo Putortì (dirigente accompagnatore Luca Calabrò), sfuma alle semifinali contro la fortissima Futura Bologna (presenti nel roster l’ala Sorghini e il centro Tassinari, ex Virtus Bologna con trascorsi in A, ndc) al termine di una gara equilibrata e decisa negli ultimi minuti da quattro triple consecutive dell’inossidabile Bertolini, altro nome eccellente tra i felsinei (63-55 il risultato). Un risultato che va oltre ogni aspettativa per i campioni regionali della Magic, squadra composta da un gruppo di amici accomunati dalla passione per la pallacanestro e distintisi per un gioco tecnicamente apprezzabile e corretto. Entrata ai quarti come migliore seconda, la Magic aveva perso all’esordio contro Verona dopo una sfida intensa e particolarmente nervosa, in cui la stanchezza per il viaggio e l’emozione per l’esordio in una kermesse nazionale si sono fatte sentire.

Dalla seconda gara capitan Lazzara e soci ingranano la quinta e strappano applausi. Vittoria contro Erba degli ex canturini Colombo (centro di 204 cm) e Patrizio Riva per 70-56, grazie a una difesa asfissiante che diviene il marchio di fabbrica del collettivo calabrese. Nella terza e ultima gara del girone A la velocità dei reggini fa la differenza contro gli Amici del Rugby di Camerino (82-52). Nei quarti di finali si gioca contro una delle favorite al successo finale, il Sant’Andrea Basket di Sesto San Giovanni.

Nel primo quarto l’esperienza e la tecnica dei milanesi è d’alta scuola, ma ancora una volta l’aggressività e la transizione reggina completano un capolavoro (75-48). Nella finalina con Verona, la stanchezza e qualche infortunio ha visto sul campo anche chi ha giocato meno, ma dal punto di vista fisico e mentale la squadra aveva già dato tutto. Tanta soddisfazione per la società e i suoi atleti, anche in virtù del miglior piazzamento tra le rappresentative calabresi nella rassegna tricolore CSI.

Roster Magic Basket 2013.

Dirigenza: Catalano D., Calabrò G.,

Allenatore: Putortì E.

Giocatori: Arena G., Bagnato S., Beatino G., Benedetto D., Caiumi D., Catalano A., Crucitti A., Genovese G., Ielacqua C., Iulianello G., Lazzara M. (cap.), Marte D., Meduri A., Pensabene D., Quattrone D.