Basket: ‘Terzo Memorial Gaetano Gebbia’. L’appuntamento al PalaLumaka
Scenderanno in campo le due selezioni Under 14 di Calabria e Sicilia
03 Gennaio 2026 - 13:15 | Redazione
Domenica 4 gennaio 2026 alle 11:30 si svolgerà la terza edizione del Memorial Gaetano Gebbia, dedicato al coach ragusano scomparso prematuramente. Dopo l’edizione U17 in Sicilia e quella U19 in Calabria, si torna a giocare al PalaLumaka, in via Casalotto 26 a Reggio Calabria, per una sfida tra selezioni Under-14 delle due regioni, con organizzazione congiunta della partita.