Basket – Mercato Viola, un arrivo e una cessione
Domenica a Napoli l'ultima partita di Marco Passera in neroarancio, destinato a Piacenza. In arrivo l'ala piccola Tommaso Carnovali dal Treviglio
05 Gennaio 2018 - 09:41 | di Domenico Suraci
Per Marco Passera, domenica a Napoli, sarà l’ultimo match con la casacca neroarancio. Dalle pagine della Gazzetta del Sud, si legge dell’imminente cessione, dopo un lungo corteggiamento da parte del Piacenza, squadra del girone Est di serie A2.
Allo stesso tempo la Viola avrà a proprio disposizione, l’ala piccola Tommaso Carnovali, proveniente da Treviglio ed autore di ben cinque triple contro i reggini lo scorso 17 dicembre al “PalaCalafiore”.
Il tutto verrà ufficializzato lunedì 8 gennaio. La Viola, sulla carta, dovrebbe uscirne rafforzata. Sarà il campo a dire se ciò è vero.
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