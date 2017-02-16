Basket Pellaro: vittoria contro la Tecnologic
Il Basket Pellaro supera la Tecnologic 62-52 e riscatta un paio di partite perse nei minuti finali: la nota di merito di coach Minniti per Nino Romano
16 Febbraio 2017 - 13:50 | di Federica Geria
Prova di carattere della basket Pellaro contro la Tecnologic che riscatta un paio di partite perse nei minuti finali. Parità il primo quarto 10-10, il secondo e per i Pellaresi si chiudono i due quarti 35-25.Terzo quarto allungo della Tecnologic 17-23 la voglia di vincere e il carattere dei Pellaresi chiudono la partita 15-4 per un finale di 62-52. Coach Minniti grande prova dei miei carattere e cuore tutti bravi ma faccio una nota di merito per Nino Romano’.
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