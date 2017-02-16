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Basket Pellaro: vittoria contro la Tecnologic

Il Basket Pellaro supera la Tecnologic 62-52 e riscatta un paio di partite perse nei minuti finali: la nota di merito di coach Minniti per Nino Romano

16 Febbraio 2017 - 13:50 | di Federica Geria

Basket Pellaro contro la Noir, bella gara senza timori

Prova di carattere della basket Pellaro contro la Tecnologic che riscatta un paio di partite perse nei minuti finali. Parità il primo quarto 10-10, il secondo e per i Pellaresi si chiudono i due quarti 35-25.Terzo quarto allungo della Tecnologic 17-23 la voglia di vincere e il carattere dei Pellaresi chiudono la partita 15-4 per un finale di 62-52. Coach Minniti grande prova dei miei carattere e cuore tutti bravi ma faccio una nota di merito per Nino Romano’.

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