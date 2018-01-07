La MetExtra Reggio Calabria comunica l’interruzione del rapporto con il giocatore Marco Passera, il quale da domani sarà un nuovo giocatore dell’Assigeco Piacenza. Una scelta consensuale tra la società e il playmaker varesino che ha accolto, seppur dispiaciuto di lasciare Reggio, un’importante occasione professionale.

A Marco va il ringraziamento da parte di tutta la società, dello staff e deii compagni di squadra per tutto quello che ha dato alla Viola in questi pochi mesi, mettendo a disposizione di tutti la sua esperienza, il suo talento,ma ancor prima soprattutto le sue straordinarie doti umane.

La Viola Reggio Calabria augura a Marco Passera le migliori soddisfazioni professionali.

Grazie di tutto Marco !