Basket – Primo movimento in uscita per la Viola
Il playmaker Marco Passera lascia la MetExtra Viola Reggio Calabria per l'Assigeco Piacenza: la società lo ringrazia per quanto dato
07 Gennaio 2018 - 21:37 | di Domenico Suraci
La MetExtra Reggio Calabria comunica l’interruzione del rapporto con il giocatore Marco Passera, il quale da domani sarà un nuovo giocatore dell’Assigeco Piacenza. Una scelta consensuale tra la società e il playmaker varesino che ha accolto, seppur dispiaciuto di lasciare Reggio, un’importante occasione professionale.
A Marco va il ringraziamento da parte di tutta la società, dello staff e deii compagni di squadra per tutto quello che ha dato alla Viola in questi pochi mesi, mettendo a disposizione di tutti la sua esperienza, il suo talento,ma ancor prima soprattutto le sue straordinarie doti umane.
La Viola Reggio Calabria augura a Marco Passera le migliori soddisfazioni professionali.
Grazie di tutto Marco !
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