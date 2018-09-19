Basket – Il programma del 46° Trofeo Sant’Ambrogio
La Viola partecipa al Trofeo Sant'Ambrogio e regala una t-shirt ai 367 abbonati: date, orari delle gare e dove ritirarla
19 Settembre 2018 - 09:42 | di Domenico Suraci
La Viola parteciperà ancora una volta al Trofeo Sant’Ambrogio e ne sarà protagonista non solo dal punto di vista sportivo, infatti ecco la t-shirt in omaggio per ognuno dei 367 cuori nero arancio che le hanno dato fiducia sottoscrivendo un abbonamento.
Essa potrà ritirarsi, unitamente alla card abbonamento, al botteghino in occasione della prima gara interna del 14 ottobre con Palestrina o presso lo stand nel Viola Day di sabato 29 settembre all’interno del 46° Trofeo Sant’Ambrogio (entrata gratuita abbonati Viola, € 5,00 abbonamento 3 giornate, € 5,00 ticket 1 giornata) presso il Botteghelle.
Questo il programma dell’evento:
Venerdì 28/09 – 19.00 Viola vs Fortitudo Agrigento
Sabato 29/09 – 18.00 Orlandina Basket vs Pallacanestro Trapani – Gara The Legend Viola – 20.30 Scafati Basket 1969 vs Fortitudo Agrigento
Domenica 30 settembre – 16.30 Finale 3°-4° Posto – 18.30 Finale 1°-2° Posto – 20.30 Viola vs Mastria Vending Catanzaro Basket Planet Ssdarl
La Viola è di chi la ama
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