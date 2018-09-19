La Viola partecipa al Trofeo Sant'Ambrogio e regala una t-shirt ai 367 abbonati: date, orari delle gare e dove ritirarla

La Viola parteciperà ancora una volta al Trofeo Sant’Ambrogio e ne sarà protagonista non solo dal punto di vista sportivo, infatti ecco la t-shirt in omaggio per ognuno dei 367 cuori nero arancio che le hanno dato fiducia sottoscrivendo un abbonamento.

Essa potrà ritirarsi, unitamente alla card abbonamento, al botteghino in occasione della prima gara interna del 14 ottobre con Palestrina o presso lo stand nel Viola Day di sabato 29 settembre all’interno del 46° Trofeo Sant’Ambrogio (entrata gratuita abbonati Viola, € 5,00 abbonamento 3 giornate, € 5,00 ticket 1 giornata) presso il Botteghelle.

Questo il programma dell’evento:

Venerdì 28/09 – 19.00 Viola vs Fortitudo Agrigento

Sabato 29/09 – 18.00 Orlandina Basket vs Pallacanestro Trapani – Gara The Legend Viola – 20.30 Scafati Basket 1969 vs Fortitudo Agrigento

Domenica 30 settembre – 16.30 Finale 3°-4° Posto – 18.30 Finale 1°-2° Posto – 20.30 Viola vs Mastria Vending Catanzaro Basket Planet Ssdarl

La Viola è di chi la ama