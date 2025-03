Basket: variazioni di orario e date per le prossime gare della Redel

La squadra allenata da Giulio Cadeo tornerà in campo domenica 30 marzo

Si comunica che, a seguito dell’indisponibilità del PalaCalafiore, sono state apportate le seguenti modifiche al calendario delle prossime gare dei Play In Gold relative al campionato di B Interregionale:

Gara contro i Lions Bisceglie (originariamente prevista per sabato 13 aprile alle ore 18:00) è stata anticipata a mercoledì 9 aprile alle ore 19:00.

Gara contro Monopoli (prevista per mercoledì 16 aprile) si disputerà con orario posticipato alle ore 19:30.

Ricordiamo, inoltre, il prossimo impegno.

Dopo l’importante vittoria in rimonta ottenuta sul campo della Virtus Molfetta, la squadra allenata da Giulio Cadeo tornerà in campo domenica 30 marzo 2025 alle ore 18:00 al PalaCalafiore per affrontare la Dinamo Brindisi.

Un’occasione da non perdere per sostenere i colori neroarancio in un’altra sfida basilare verso gli obiettivi stagionali ed il piazzamento post-season.