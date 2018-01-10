Basket – Il reggino Rugolo ha firmato per Lamezia
Colpo da novanta per Basketball Lamezia in C Silver: il giocatore reggino classe 1981, cresciuto nella Viola, ha firmato dopo un lungo inseguimento
10 Gennaio 2018 - 19:44 | di Domenico Suraci
Ufficialità in C Silver: il campionato regionale diventa importante e tutto da seguire. Colpo da novanta per Basketball Lamezia.
Un inseguimento importante. Una trattativa d’altri tempi e un lieto fine.
Rumors confermati: tutto ok per l’accordo del giocatore reggino classe 1981 con in il team lametino.
La C Silver s’impreziosisce di un giocatore talentuoso, esperto e capace che è pronto per spostare gli equilibri.
E’ rimasto fermo fino a questo momento rifiutando più di un’offerta importante: oggi, l’atleta cresciuto nel vivaio della Viola rimane in Calabria dopo l’esperienza al Firenze in B.
Due anni orsono ha giocato metà stagione al Matera in A2 e l’altra metà ad Alto Sabino sempre in B.
Colpo per conquistare la B per la compagine lametina attesa ad un tour de force: sabato in casa, a porte chiuse contro Rende, per riscattare la sconfitta della gara di andata e tra due settimane al PalaBotteghelle contro i campioni d’inverno della Vis.
Giovanni Rugolo non gioca la C calabrese dai tempi delle giovanili della Viola Reggio Calabria coordinata da Gaetano Gebbia, allenatore con il quale Rugolo ha collaborato fino al momento come giovane Coach nel network Lumaka.
Fonte: reggioacanestro.it
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