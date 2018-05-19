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Basket in rosa: domenica di pallacanestro per il centro tecnico federale

Trentuno atlete nate nel 2003 e 2004 convocate da tutta la regione alla Palestra Boccioni per il raduno del Centro Tecnico Federale Femminile

19 Maggio 2018 - 15:17 | di Eva Curatola

Basket, immagine d'archivio: pallone arancione su un parquet (Fip Calabria)

Domenica mattina a tutto basket per il movimento in rosa di Calabria.

Il 20 maggio 2018 la Palestra Boccioni di Reggio Calabria accoglierà un nuovo raduno in rosa.

Trentuno atlete convocate da tutta la regione

In accordo con il Settore Squadre Nazionali Femminile, sono state convocate ben trentuno atlete nate nelle annate 2003 e 2004 in arrivo da tutta la regione.

Il Centro Tecnico Federale Femminile sarà coordinato da Lucia Rossi, Dirigente del Comitato Fip Calabria.

Il Referente Tecnico Territoriale è Maurizio Arcudi.

Allenatori e staff tecnico

Gli allenatori saranno Giorgio Colarullo, Riccardo Pusateri, Armando Russo, Emiliano Scarcello ed Antonella Palumbo.

Il Medico è Nicola Dattola accanto al Preparatore Fisico Giuseppe Saccone ed alla fisioterapista Liliana Praticò.

Il formatore del mondo arbitrale è Roberto Viglianisi, quello del mondo degli allenatori, invece, è Coach Iracà.

Le convocate

ALFANO VALERIA 05/01/04 CZ CENTRO BASKET

AMBROGIO MARIACHIARA 24/09/04 LUMAKA BASKET

AMODEO ALESSIA 19/07/03 LUMAKA BASKET

ARCIDIACO CARLA 26/11/03 LUMAKA BASKET

BASILE ROGNETTA ANNAMARIA 28/06/04 LUMAKA BASKET

BELLANTONE GIORGIA 11/09/03 LUMAKA BASKET

BIASI FRANCESCA 15/12/03 LUMAKA BASKET

BORRIELLO GIORGIA 22/09/03 LUMAKA BASKET

CANZONIERI CARLA 21/07/03 LUMAKA BASKET

CAPOGRECO MARIARITA 21/01/04 EUTIMO LOCRI

CHIRIACO MARTINA 31/10/03 LUMAKA BASKET

CONCOLINO CATERINA 19/05/04 SMAF CATANZARO

CUZZOLA ALICE 28/07/04 LUMAKA BASKET

DELA CRUZ JESSICA 07/10/04 LUMAKA BASKET

FOTI ELENA 31/10/04 LUMAKA BASKET

GILIONI GIULIA 14/04/04 BASKET PELLARO

IGNANI MARTINA 02/08/04 LUMAKA BASKET

LAROSA MARIAPIA 02/04/04 BASKET PELLARO

MALARA ROBERTA 07/05/04 LUMAKA BASKET

MANDALARI MARIAPIA 18/08/03 LUMAKA BASKET

MANTI ALESSANDRA 06/10/04 LUMAKA BASKET

MAURO MIRNA 04/05/03 TEAM BASKET KLEOS

MELONA FEDERICA 23/08/04 BASKET PELLARO

MONTEBELLO MARTA 27/12/04 CZ CENTRO BASKET

PELLICANO’ GIORGIA PIA 22/06/04 SCHOOL PANTERA RC

PREVITERA BENEDETTA 10/06/03 GIO&GIO PALMI

RAUSEI RITA 24/03/03 LUMAKA BASKET

SAPORITO GAIA 14/06/03 CONO BOVALINO

SCOCCHIERI LILIANA 16/06/04 EUTIMO LOCRI

SPANO’ FLAVIA 14/09/03 LUMAKA BASKET

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