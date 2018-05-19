Basket in rosa: domenica di pallacanestro per il centro tecnico federale
Trentuno atlete nate nel 2003 e 2004 convocate da tutta la regione alla Palestra Boccioni per il raduno del Centro Tecnico Federale Femminile
19 Maggio 2018 - 15:17 | di Eva Curatola
Domenica mattina a tutto basket per il movimento in rosa di Calabria.
Il 20 maggio 2018 la Palestra Boccioni di Reggio Calabria accoglierà un nuovo raduno in rosa.
Trentuno atlete convocate da tutta la regione
In accordo con il Settore Squadre Nazionali Femminile, sono state convocate ben trentuno atlete nate nelle annate 2003 e 2004 in arrivo da tutta la regione.
Il Centro Tecnico Federale Femminile sarà coordinato da Lucia Rossi, Dirigente del Comitato Fip Calabria.
Il Referente Tecnico Territoriale è Maurizio Arcudi.
Allenatori e staff tecnico
Gli allenatori saranno Giorgio Colarullo, Riccardo Pusateri, Armando Russo, Emiliano Scarcello ed Antonella Palumbo.
Il Medico è Nicola Dattola accanto al Preparatore Fisico Giuseppe Saccone ed alla fisioterapista Liliana Praticò.
Il formatore del mondo arbitrale è Roberto Viglianisi, quello del mondo degli allenatori, invece, è Coach Iracà.
Le convocate
ALFANO VALERIA 05/01/04 CZ CENTRO BASKET
AMBROGIO MARIACHIARA 24/09/04 LUMAKA BASKET
AMODEO ALESSIA 19/07/03 LUMAKA BASKET
ARCIDIACO CARLA 26/11/03 LUMAKA BASKET
BASILE ROGNETTA ANNAMARIA 28/06/04 LUMAKA BASKET
BELLANTONE GIORGIA 11/09/03 LUMAKA BASKET
BIASI FRANCESCA 15/12/03 LUMAKA BASKET
BORRIELLO GIORGIA 22/09/03 LUMAKA BASKET
CANZONIERI CARLA 21/07/03 LUMAKA BASKET
CAPOGRECO MARIARITA 21/01/04 EUTIMO LOCRI
CHIRIACO MARTINA 31/10/03 LUMAKA BASKET
CONCOLINO CATERINA 19/05/04 SMAF CATANZARO
CUZZOLA ALICE 28/07/04 LUMAKA BASKET
DELA CRUZ JESSICA 07/10/04 LUMAKA BASKET
FOTI ELENA 31/10/04 LUMAKA BASKET
GILIONI GIULIA 14/04/04 BASKET PELLARO
IGNANI MARTINA 02/08/04 LUMAKA BASKET
LAROSA MARIAPIA 02/04/04 BASKET PELLARO
MALARA ROBERTA 07/05/04 LUMAKA BASKET
MANDALARI MARIAPIA 18/08/03 LUMAKA BASKET
MANTI ALESSANDRA 06/10/04 LUMAKA BASKET
MAURO MIRNA 04/05/03 TEAM BASKET KLEOS
MELONA FEDERICA 23/08/04 BASKET PELLARO
MONTEBELLO MARTA 27/12/04 CZ CENTRO BASKET
PELLICANO’ GIORGIA PIA 22/06/04 SCHOOL PANTERA RC
PREVITERA BENEDETTA 10/06/03 GIO&GIO PALMI
RAUSEI RITA 24/03/03 LUMAKA BASKET
SAPORITO GAIA 14/06/03 CONO BOVALINO
SCOCCHIERI LILIANA 16/06/04 EUTIMO LOCRI
SPANO’ FLAVIA 14/09/03 LUMAKA BASKET
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