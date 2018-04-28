Le due squadre più accreditate si ritrovano 11 mesi dopo faccia a faccia nelle finals di serie C Silver: in palio lo spareggio con la vincitrice del campionato abruzzese

Ci siamo, domani tutto il lavoro di otto mesi verrà messo da parte per dare spazio alle finals in serie c silver Calabria. Le due squadre più accreditate hanno rispettato i pronostici ritrovandosi 11 mesi dopo le finals della scorsa stagione nuovamente faccia a faccia. Sfida dai molteplici temi quella che attende i due coach.

Il cammino di Lamezia e della Vis

Lamezia ha attraversato momenti di confusione, ha fatto i conti con molti infortuni, con il cambio di allenatori e gli annosi problemi del PalaSparti, ma ha dimostrato una forza incredibile riuscendo a superare tutti i problemi grazie ad un grande gruppo collezionando 22 vittorie a fronte di 2 sole sconfitte.

La Vis costruita per arrivare fino in fondo ha avuto un cammino più lineare, nonostante ciò ha racimolato 5 sconfitte a fronte di 21 successi. Come già detto tutto viene azzerato. Domani punti, vittorie e sconfitte non varranno più, il campo deciderà chi delle due compagini volerà allo spareggio contro la vincitrice del campionato in Abruzzo. Molti 1vs1 all’interno del match. Sarà sfida titanica sotto le plance con lo scontro tra Faranna e Skurdauskas. Sfida sempre dall’alto contenuto fisico tra due veri e propri totem.

Le sfide individuali nei ruoli

Lamezia vanta una back line di livello assoluto, Monier-Marisi-Rappoccio potrebbero ben figurare in categorie superiori senza problemi. La Vis risponde con l’esperienza di Rizzieri e la freschezza della coppia Barrile-Viglianisi. Altra sfida nelle “fasce laterali” con Lamezia che schiera la classe di Rubino e l’irriverenza di Cuccarese, contro lo sgusciante Lobasso (uomo chiave della formazione reggina) e l’esperienza di Soldatesca. Sfida tutta under tra due giocatori che possono e devono fare la differenza.

Lamezia schiera Franco Gaetano, la vis risponde con Spasojevic. Altra sfida caldissima nello spot di 4. Warwick è il trascinatore dei bianco amaranto, Lamezia dovrà cercare minuti importanti dalla coppia Lazzarotti-Fragiacomo impegnati nell’arginare l’inglese ma con qualità importanti in grado di fare la differenza. Il tempo delle parole è giunto al termine. Ora sarà il campo a dare il verdetto definito. Buona visione!

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