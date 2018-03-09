Basket serie C – E’ big match tra le due grandi protagoniste
La capolista Lamezia sfida la seconda forza Vis Reggio nella quinta giornata della fase ad orologio: due squadre separate da due punti e già sicure dei playoff
09 Marzo 2018 - 09:58 | di Michele Favano
Siamo ormai proiettati verso la fine della fase ad orologio in serie C silver Calabria. Le quattro squadre che accederanno ai playoff sono già sicure dalla scorsa settimana. La quinta giornata di questa seconda fase prevede il big match tra la capolista Lamezia e la seconda forza del campionato, stiamo parlando della Vis Reggio.
Lamezia e Vis, il duello per la leadership
Entrambe le squadre sin da inizio campionato stanno lottando per la leadership del girone calabrese. Protagoniste assolute del campionato, distanziate di soli due punti in classifica hanno creato un vero e proprio duopolio nel torneo. Lamezia con 17 vittorie e 1 sconfitta, rimediata sul parquet della Bim Bum Rende, vuole continuare la fase di crescita dopo il cambio di panchina.
La Vis, 16 vittorie e 2 sconfitte, proprio negli scontri diretti contro i lametini, vogliono prepararsi nel
migliore dei modi per la post season. Una gara che entrambe le squadre potranno giocare libere da pressioni e questioni di classifica. La Vis nelle ultime settimane ha mostrato la propria forza nonostante le assenze di Rizzieri e Soldatesca e le precarie condizioni di alcuni membri del roster. Lamezia dal canto suo sta proseguendo nella rivoluzione tecnica dopo il cambio di panchina. Ha mostrato carattere e brillantezza contro Villa S.Giovanni ma deve fare i conti con qualche infortunio di troppo.
Dove e quando si gioca
In vista del big match, le due squadre sicuramente metteranno da parte i problemi concentrandosi sul match. Appuntamento per la palla a due domani, sabato 10 marzo ore 20.00 nella nuova casa dei
giallo blu cioè il PalaPulerà di Catanzaro lido.
Arbitri del match i due fischietti della sezione di Cosenza, Francesco Micino e Samuele Riggio.
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