Dopo l’incontro interlocutorio (leggi resoconto) con il sindaco di Reggio Calabria, Aurelio Coppolino ritorna in terra sicula pronto per una conferenza stampa in diretta Facebook alle ore 16 sul canale della Nuova Cestistica Barcellona. Scopriremo se avrà le idee più chiare dopo il confronto con il primo cittadino di una città che ha voglia di basket e soprattutto di chiarezza, oggi più che mai!

Ad annunciarlo è la NOTA 43 • CONFERENZA STAMPA

A 24 ore da esito ricorso avverso a delibera Consiglio Federale FIP del 13/07 che ha negato trasferimento titolo da Reggio Calabria a Barcellona Pozzo di Gotto, l’Amministratore Unico rappresenterà alle comunità di Barcellona Pozzo di Gotto e Reggio Calabria lo stato dell’arte.

Tema della conferenza: ricorso, incontri con istituzioni, confronti intermediari, scenari.

Come sempre, documenti alla mano.