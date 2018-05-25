Quattro squadre a Catanzaro Lido per il titolo regionale Under 18 maschile: in campo Beretta Lumaka e Vis Reggio. Si parte alle 17.30 con la prima sfida

Al PalaPulerà spazio per Beretta-Enjoy e Virtus-Vis

La Fip Calabria ha organizzato le Finali regionali del campionato Under 18 maschile.

Lo scenario della manifestazione sarà il Palapulerà di Catanzaro Lido in località Giovino.

Le quattro squadre che hanno sbaragliato la concorrenza provinciale scenderanno in campo nel pomeriggio di oggi.

Si inizia alle ore 17.30 con la sfida tra il Salumificio Fratelli Beretta Lumaka Reggio Calabria contro la Enjoy Lamezia.

A seguire, invece, l’altra rappresentante di Reggio Calabria la Vis Reggio se la vedrà con i padroni di casa e campioni uscenti del titolo regionale della Virtus Catanzaro.

Le due squadre che vinceranno le rispettive sfide giocheranno la finale regionale domenica sullo stesso rettangolo di gioco.

La Calabria del basket giovanile, dunque, è pronta ad assegnare un nuovo titolo regionale da affiancare al campionato Under 16 e 15 vinto dalla Smaf Catanzaro, all’Under 18 in rosa ed all’Under 16 vinti rispettivamente da Pantera e Lumaka.