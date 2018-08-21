Basket – Viola: campagna abbonamenti, i primi numeri
La famiglia Arco è la prima abbonata: 28 gli abbonamenti della prima giornata, tra parterre centrale, laterali, secondo anello e curva
21 Agosto 2018 - 11:11 | di Michele Favano
PRIMA FAMIGLIA ABBONATA!
Grazie alla famiglia Arco che ha deciso di confermare la sua fiducia alla Viola!
Nella prima giornata di campagna abbonamenti di ieri, questi i dati:
- nr. 11 parterre centrale
- nr. 2 parterre laterali
- nr. 14 2° anello
- nr. 1 curva CMR
TOT. nr. 28
La Viola è di chi la ama
#tuttialpalazzo
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