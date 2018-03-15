Basket – Viola-Latina, si punta al record di presenze. Info biglietti
Vendita all'Orange Store, al PalaPentimele e nei ticket point: prezzi e promozioni per puntare al record di presenze
15 Marzo 2018 - 09:40 | di Michele Favano
I biglietti per la partita MetExtra Reggio Calabria – Benacquista Latina , in programma Domenica 18 Marzo alle ore 18.00 presso il PalaPentimele, saranno in vendita nelle seguenti modalità:
Presso l’ORANGE STORE del “PIANETA VIOLA” :
Giovedì 15 / Venerdì 16 / Sabato 17 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Presso la Biglietteria del “PalaPentimele” :
Domenica 18 dalle ore 16.00 sino all’inizio del match
I tagliandi potranno essere acquistati anche presso i nuovi ticket point :
CAFÈ NOIR Via Tommaso Campanella, 36, 89127 Reggio Calabria RC
CORDON BLEU Corso Giuseppe Garibaldi, 205, 89125 Reggio Calabria RC
CREMERIA SOTTOZERO Corso Vittorio Emanuele, 83, 89125 Reggio Calabria RC
N.B: I biglietti per il settore PARTERRE CENTRALE NUMERATO NON potranno essere acquistati presso i Ticket Point ma esclusivamente presso l’Orange Store o la Biglietteria negli orari sopra indicati
Questi i prezzi
PARTERRE centrale 18,00 €
12-17 anni PARTERRE centrale € 14.00
0-11 anni PARTERRE centrale € 5,00
PARTERRE laterale € 15,00
12-17 anni PARTERRE laterale € 10,00
0-11 anni PARTERRE laterale GRATIS
TRIBUNA € 10,00
0-11 anni TRIBUNA GRATIS
CURVA CMR € 7
PROMO STUDENTI:
Gli studenti delle SCUOLE SUPERIORI e dell’UNIVERSITÀ MEDITERRANEA di Reggio Calabria potranno acquistare il biglietto di TRIBUNA al costo di 5 euro esibendo il proprio tesserino scolastico o dichiarazione sostitutiva del libretto universitario al momento dell’acquisto.
Per poter acquistare il biglietto in formato “RIDOTTO” è obbligatoria l’esibizione in biglietteria di un documento d’identità del minore.
(foto: Maurizio Polimeni)
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