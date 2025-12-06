Basket: La Redel Viola si prepara al primo derby della stagione

La Redel Viola Reggio Calabria si prepara a un appuntamento carico di significato: domenica alle ore 18, al PalaCalafiore, affronterà la Basket School Messina nel primo derby dello Stretto della stagione. Alla vigilia della sfida il capitano e playmaker, Manu Fernández, ha parlato a cuore aperto della voglia di riscatto della squadra e dell’importanza del sostegno del pubblico.

Fernández non nasconde le motivazioni extra che spingono la squadra verso questa partita: “Sì, vogliamo tornare al PalaCalafiore con la nostra gente, vogliamo fare una buona partita e per tornare a vincere. È importante per noi”.

La sconfitta esterna contro Matera, pur di misura, ha lasciato il segno e ora la squadra vuole reagire.

“Sì, è stata una partita non come noi volevamo. A prescindere dal risultato, siamo stati vicini, ma sappiamo l’importanza di questa partita contro Messina. Loro stanno disputando un buon campionato e per noi sarà importante la concentrazione, sarà basilare entrare sin da subito in partita”.

L’immagine più positiva delle ultime settimane è stata la crescita del seguito di tifosi, evidenziata dalla gara vinta in casa contro la capolista Ragusa. Fernández non manca di ringraziarli e di lanciare un appello.

“La prima cosa, ringraziare tutta la gente che è venuta con Ragusa, era tanta e calorosa. Penso che sia stato un palcoscenico bellissimo. Penso che i nostri sportivi si siano divertiti”.

E in vista del derby casalingo, il capitano sottolinea il legame simbiotico con la propria piazza: “È basilare il loro supporto e stiamo lavorando per giocare bene come contro Ragusa e far divertire tutti”.

L’appuntamento è quindi per domenica al PalaCalafiore. Con la grinta del riscatto, il talento di una squadra in via di definizione e il calore di un pubblico in crescita, la Redel Viola cerca la vittoria che possa dare una svolta alla propria stagione.