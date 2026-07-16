Basket: Viola ripescata in serie B Nazionale. Il comunicato della società
"Un successo che appartiene a tutta la comunità della pallacanestro calabrese e del Sud Italia"
16 Luglio 2026 - 18:20 | Comunicato
“La Viola è Ammessa al Campionato Nazionale di Serie B Old Wild West 2026/27.
È con grande orgoglio che annunciamo l’ammissione ufficiale della Pallacanestro Viola Reggio Calabria al prestigioso campionato nazionale di basket della Serie B Old Wild West per la stagione 2026/27.
Il nostro è un successo che appartiene a tutta la comunità della pallacanestro calabrese e del Sud Italia e che proietta nuovamente sulla scena nazionale i colorí neroarancio.
Congratulazioni ai nostri tifosi, congratulazioni Reggio Calabria!
Forza Viola, sempre”.
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