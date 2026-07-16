City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Basket: Viola ripescata in serie B Nazionale. Il comunicato della società

"Un successo che appartiene a tutta la comunità della pallacanestro calabrese e del Sud Italia"

16 Luglio 2026 - 18:20 | Comunicato

Redel Viola Avellino gara ()

“La Viola è Ammessa al Campionato Nazionale di Serie B Old Wild West 2026/27.
È con grande orgoglio che annunciamo l’ammissione ufficiale della Pallacanestro Viola Reggio Calabria al prestigioso campionato nazionale di basket della Serie B Old Wild West per la stagione 2026/27.
Il nostro è un successo che appartiene a tutta la comunità della pallacanestro calabrese e del Sud Italia e che proietta nuovamente sulla scena nazionale i colorí neroarancio.
Congratulazioni ai nostri tifosi, congratulazioni Reggio Calabria!
Forza Viola, sempre”.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Pallacanestro ViolaReggio Calabria Basket
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?