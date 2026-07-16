Basket: Viola ripescata in serie B Nazionale. Il comunicato della società

“La Viola è Ammessa al Campionato Nazionale di Serie B Old Wild West 2026/27.

È con grande orgoglio che annunciamo l’ammissione ufficiale della Pallacanestro Viola Reggio Calabria al prestigioso campionato nazionale di basket della Serie B Old Wild West per la stagione 2026/27.

Il nostro è un successo che appartiene a tutta la comunità della pallacanestro calabrese e del Sud Italia e che proietta nuovamente sulla scena nazionale i colorí neroarancio.

Congratulazioni ai nostri tifosi, congratulazioni Reggio Calabria!

Forza Viola, sempre”.

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