Un primo tempo stellare, una ripresa da incubo. Così può essere sintetizzata la prova della Barbecue Vis Reggio Calabria in gara-2 di finale contro il Basketball Lamezia. I reggini, padroni assoluti del campo nei primi 20 minuti, si sono sciolti come neve al sole dopo l’intervallo lungo, consentendo ai padroni di casa di rimontare 17 punti di svantaggio e di portarsi avanti 2-0 nella serie.

Primo tempo: la Vis domina a Lamezia

Coach Polimeni lancia Spasojevic in quintetto e la mossa sembra essere quella vincente. I bianco/amaranto partono a razzo, Warwick è incontenibile (11 punti in un amen) e in chiusura di prima frazione la Vis doppia Lamezia (13-26). Nel secondo quarto la musica non cambia. La palla in attacco circola velocemente, Rizzieri dall’arco dei 6.75 è una sentenza e Lobasso sulla sirena porta la Vis al massimo vantaggio (29-46), coi i locali che assistono inermi allo show ospite.

Sul più bello, però, la luce, improvvisamente, si spegne. Come se la pausa avesse avuto un effetto soporifero sui reggini. Lamezia, invece, cambia pelle all’uscita dagli spogliatoi e piazza un clamoroso 35-12 di parziale che ribalta totalmente l’inerzia della gara. A suonare la carica sono gli “evergreen” Lazzarotti e Rubino che segnano da ogni posizione, ben spalleggiati da un redivivo Monier, silente sino al momento, e da un Faranna dominante sotto le plance che prevale nettamente su uno spento Skurdauskas (il lituano andrà ancora fuori per raggiunto limite di falli, così come in gara-1).

Nell’ultimo quarto la Vis prova a riportarsi sotto con una fiammata di Barrile, ma due triple consecutive di Rappoccio chiudono definitivamente i giochi.

La serie si sposta a Reggio Calabria

Adesso la serie si sposta a Reggio Calabria. Dopodomani, al PalaBotteghelle, Lamezia potrà giocarsi il primo di tre match point consecutivi per bissare il titolo di campione regionale ottenuto la passata stagione. Alla Vis il compito di tenere la serie ancora viva e allungarla a gara-4.

Questo il tabellino del match:

Basketball Lamezia – Barbecue Vis Reggio Calabria 88-79

(13-26, 29-46, 64-58)

Basketball Lamezia: Monier 10, Marisi 8, Cuccarese 4, Faranna 19, Gaetano 11, Rappoccio 9, Rubino 12, Lazzarotti 15, Fragiacomo, Ragusa N.E., Meliadò N.E., Saladino N.E. Allenatore: Ragusa. Assistente: Desumma.

Barbecue Vis Reggio Calabria: Viglianisi 7, Lobasso 15, Spasojevic 4, Warwick 19, Skurdauskas 8, Soldatesca 2, Rizzieri 11, Barrile 13, Neri N.E., Fazzari N.E. Allenatore: Polimeni. Assistenti: D’Arrigo e Nusco.

Arbitri: Gallo e Caputo.