Vis Reggio Calabria, vittoria travolgente a Pesaro: gli amaranto dominano

Grande prova di carattere e qualità per la Vis Reggio Calabria Under 17 Eccellenza, che espugna il campo di Pesaro con una vittoria netta e convincente: 75-48 il punteggio finale al termine di una partita ricca di emozioni e cambi di ritmo.

L’avvio della formazione amaranto è semplicemente travolgente. Nel primo quarto la Vis entra in campo con grande aggressività difensiva e ritmo offensivo, imponendo subito il proprio gioco e prendendo un vantaggio importante grazie a contropiedi veloci e ottime soluzioni di squadra.

Nel secondo quarto arriva però la reazione dei padroni di casa. Pesaro alza l’intensità, trova fiducia in attacco e riesce progressivamente a rosicchiare punti fino a portarsi a sole due lunghezze di distanza, riaprendo completamente la partita e mettendo pressione ai giovani reggini.

Dopo l’intervallo lungo, però, la musica cambia di nuovo. Nel terzo quarto la Vis torna a esprimere il proprio basket con grande autorità: difesa compatta, recuperi, transizioni rapide e ottima circolazione di palla permettono agli amaranto di riprendere il controllo della gara e allungare con decisione.

Nell’ultimo periodo la squadra reggina continua a macinare gioco senza cali di concentrazione, aumentando progressivamente il divario fino al +27 finale (75-48), che certifica una prestazione di grande maturità per un gruppo in costante crescita.

Una vittoria pesante in trasferta che conferma il valore e il potenziale della Vis Reggio Calabria Under 17 Eccellenza, protagonista di una prova di squadra solida e compatta.