La Bim Bum Basket Rende si aggiudica gara-4 di semifinale play off contro la Barbecue Vis Reggio Calabria e rimanda tutto alla “bella” in programma dopodomani al PalaBotteghelle.

L’esito dell’incontro non è mai stato in discussione, con i padroni di casa sempre in vantaggio fin dal primo quarto. Il break decisivo è maturato nel secondo periodo, propiziato da uno dei protagonisti meno attesi, Mazzuca, autore di uno strabiliante 4 su 4 dalla lunga distanza, fra cui un tiro scagliato a una mano in precario equilibrio sulla sirena dell’intervallo. Ed è stata proprio la percentuale dall’arco dei 6.75 a fare la differenza nei primi 20’ in favore dei silani.

All’uscita dagli spogliatoi il canovaccio non cambia. Bjegovic martella a ripetizione la retina e i locali incrementano il divario, raggiungendo un vantaggio massimo di 22 punti (71-49) all’inizio del quarto periodo. La Vis però non molla, reagisce da grande squadra e si riporta a soli 7 punti a 3 minuti dalla fine (76-69) sulle ali di uno scatenato Lobasso che mette tre “bombe” in fila. In piena rimonta e con Rende che vede i fantasmi di gara-3, viene fischiato un dubbio quinto fallo in attacco a Skurdauskas. Il lituano, che proprio in quel frangente era diventato un fattore offensivamente, perde le staffe e viene espulso. Suraci è impeccabile dalla lunetta e dentro il pitturato. La Vis accusa il contraccolpo, si disunisce, e nel finale stacca la spina.

Questo il tabellino dell’incontro:

Bim Bum Basket Rende – Barbecue Vis Reggio Calabria 88-71

(24-11, 46-34, 66-47)

Bim Bum Basket Rende: Gaido 9, Mirando 8, Bjegovic 24, Suraci 15, Spadafora D. 7, Cilento 9, Russo 4, Mazzuca 12, Conte, Spadafora S. Allenatore: Arigliano. Assistente: Carbone.

Barbecue Vis Reggio Calabria: Viglianisi 5, Barrile 6, Warwick 21, Skurdauskas 12, Soldatesca 5, Lobasso 10, Rizzieri 8, Spasojevic 4, Neri, Mallamaci. Allenatore: Polimeni. Assistenti: D’Arrigo e Nusco.

Arbitri: Migliaccio e Celia.