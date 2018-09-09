Basket, Zavettieri: ‘La Viola deve continuare la sua attività al centro sportivo di Modena’
Zavettieri chiede al sindaco metropolitano di garantire alla Viola Reggio Calabria l'uso dei locali di Pianeta Viola al rione Modena
09 Settembre 2018 - 15:12 | di Domenico Suraci
Anche il Consigliere Metropolitano Pierpaolo Zavettieri entra in merito alla questione Pianeta Viola, con una la richiesta di un’interrogazione consiliare sull’affidamento di immobili di proprietà della Città Metropolitana siti presso rione Modena di Reggio Calabria – denominati “Pianeta Viola” dove chiede dopo aver fatto delle importanti premesse, al Sindaco Metropolitano di voler predisporre e adottare ogni atto amministrativo utile a garantire alla Società Sportiva “VIOLA Reggio Calabria S.S.D. a R.L.” la disponibilità all’utilizzo dei locali di cui in oggetto nel rispetto delle norme vigenti e, vista l’importanza della tempistica , di vole provvedere in tempi celere dandone cortese ed opportuna comunicazione ai gruppi consiliari.
Ecco la lettera indirizzata al Sindaco Metropolitano:
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