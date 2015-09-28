Beautytips: fissare il make-up e opacizzare la pelle con l’amido di mais
Un trucchetto low cost conosciuto dai make-up artist per contrastare la pelle lucida e far durare più a lungo il trucco
28 Settembre 2015 - 09:14 | di Vincenzo Comi
di Marcella Laboccetta – La pelle del viso lucida è un inestetismo comune a molte donne. Non c’è però da temere perchè con il make-up il problema si può attenuare.
Per risolvere il problema della lucidità sulla zona T del viso, ovvero sul dorso del naso e sulla zona della fronte, di solito, vengono usati prodotti opacizzanti e ciprie.
Esiste però un metodo più efficace e low cost che oltre ad opacizzare la pelle, aiuta a fissare il make-up.
E’ un piccolo trucchetto che solitamente conoscono solo i make-up artist professionisti, e che oggi io voglio condividere con voi.
Si tratta dell’amido di Mais, proprio quello usato per i dolci; molti famosi make-up artist infatti non se ne separano mai e lo usano per contrastare l’effetto della pelle lucida.
Ma come utilizzarlo?
Basta applicare una crema opacizzante, lasciarla asciugare e subito dopo applicare il proprio fondotinta (evitare fondi compatti in polvere) e correttore.
Per applicare bene l’amido di Mais bisogna usare un pennello da cipria, intingere le setole nella polvere e dopo scuoterlo un po’ per eliminare l’eccesso di prodotto. Una volta fatto, basterà passare il pennello sulla pelle e poi tamponare con una velina, quindi si potrà procedere con il make-up.
Vedrete che risultato!
Articolo di Marcella Laboccetta
Dal blog: www.muainthecity.blogspot.it
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