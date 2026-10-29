Reggina: annullato l’allenamento del pomeriggio
Domenica la squadra amaranto tornerà in campo per affrontare il Ragusa
29 Ottobre 2026 - 13:18 | Redazione
Rispetto a quanto comunicato questa mattina, la società informa che l’allenamento pomeridiano è stato annullato.
Il comunicato
“As Reggina 1914 rende noto l’annullamento della seduta di allenamento odierna, originariamente in programma per oggi pomeriggio alle ore 15:00”.
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