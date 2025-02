Beer&Food Attraction 2025: Calabria protagonista con 17 aziende

Il settore dell’industria Bar&Beverage è pronto per Beer&Food Attraction 2025, la manifestazione B2B organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini, in programma da domenica 16 a martedì 18 febbraio. Un evento che segna una crescita significativa, con un 14% di ampliamento degli spazi espositivi, e un focus ancora più marcato sulla mixology e le nuove tendenze del Fuoricasa.

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di oltre 600 espositori e 1.217 marchi, con una presenza internazionale di 130 buyer provenienti da 47 Paesi. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche la Regione Calabria, insieme a 17 aziende calabresi, che porteranno in fiera le proprie eccellenze del settore agroalimentare e beverage.

Un evento di riferimento per il settore Horeca

Beer&Food Attraction si conferma un appuntamento chiave per il mondo Horeca, con il ritorno della 14ª edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob – Federazione Italiana dei Distributori Horeca – e BBTech Expo, la sezione dedicata alle tecnologie per la produzione e il confezionamento di birre e bevande.

La cerimonia inaugurale si terrà domenica 16 febbraio alle ore 11 presso l’Horeca Arena (Padiglione C3) e avrà come tema centrale “Qualità, Tendenze, Innovazione: l’Horeca di Domani”. Tra gli ospiti attesi:

Alessandra Locatelli , Ministro per le disabilità

, Ministro per le disabilità Mirco Carloni , Presidente Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati

, Presidente Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati Juri Magrini , Assessore al Bilancio e alle Attività Economiche del Comune di Rimini

, Assessore al Bilancio e alle Attività Economiche del Comune di Rimini Antonio Portaccio , Presidente di Italgrob

, Presidente di Italgrob Alfredo Pratolongo , Presidente di Assobirra

, Presidente di Assobirra Vittorio Ferraris , Presidente di Unionbirrai

, Presidente di Unionbirrai Rocco Pozzulo , Presidente di FIC-Federazione Italiana Cuochi

, Presidente di FIC-Federazione Italiana Cuochi Aldo Mario Cursano, Vicepresidente Vicario Nazionale di FIPE-Federazione Italiana Pubblici Esercizi

A dare il benvenuto sarà Maurizio Ermeti, Presidente di Italian Exhibition Group. Al termine della cerimonia verrà assegnato il Lorenzo Cagnoni Award, realizzato in collaborazione con ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e ICE Agenzia, per premiare le idee più innovative nel settore Out of Home.

Le aziende calabresi presenti a Beer&Food Attraction

Alla manifestazione saranno presenti 18 brand espositivi calabresi, tra cui la Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale. Di seguito l’elenco delle aziende partecipanti:

BIORSELF – Biotecnologie e Servizi per l’Agroalimentare SRL (Cosenza)

(Cosenza) C.D. GEST SRL (Scalea, CS)

(Scalea, CS) CAMPROJECT SRL (Amantea, CS)

(Amantea, CS) PANGUSTO SRL (San Marco Argentano, CS)

(San Marco Argentano, CS) BIRRIFICIO GLADIUM (Zagarise, CZ)

(Zagarise, CZ) DE LUCA GROUP SRL (Lamezia Terme, CZ)

(Lamezia Terme, CZ) GRUPPO G. CALABRIA SRL (Lamezia Terme, CZ)

(Lamezia Terme, CZ) KALABRA SRL (Catanzaro, CZ)

(Catanzaro, CZ) LAMETUS SRL (Lamezia Terme, CZ)

(Lamezia Terme, CZ) SM ART SRL (Catanzaro, CZ)

(Catanzaro, CZ) MOLINO CAPUTO (Marina di Strongoli, KR)

(Marina di Strongoli, KR) AGRO PIC SRL (Cirella di Platì, RC)

(Cirella di Platì, RC) KALOS JERO (Bova, RC)

(Bova, RC) KEPHAS SRLS (Bova Marina, RC)

(Bova Marina, RC) SPINA SANTA SNC (Bova Marina, RC)

(Bova Marina, RC) WOW GROUP F&B SRLS (Marina di Gioiosa Jonica, RC)

(Marina di Gioiosa Jonica, RC) DISTILLERIA F.LLI CAFFO SRL (Limbadi, VV)

Novità 2025: focus su mixology e sparkling drinks

L’edizione 2025 introduce due nuove aree espositive per un’esperienza ancora più immersiva:

Mixology Village , dedicata ai cocktail e ai distillati di alta qualità

, dedicata ai cocktail e ai distillati di alta qualità Sparkling&Mix, focalizzata sulle bollicine e sulle nuove tendenze dell’aperitivo

Beer&Food Attraction 2025 si distingue inoltre per la presenza di 115 birrifici artigianali indipendenti, affiancati da grandi multinazionali come AB InBev, Heineken e Carlsberg. Non mancheranno anche i principali player dell’industria delle acque e dei soft drink, tra cui San Benedetto, Sanpellegrino, Lete, Ferrarelle, Coca-Cola, Red Bull, Pepsico e Refresco.

A completare l’offerta, il settore food, che rappresenta il 18% degli espositori, con un focus sulle novità per il casual dining e l’aperitivo, perfettamente abbinate all’offerta brassicola e di mixology.

Un hub internazionale per il business Horeca

Beer&Food Attraction si conferma come una delle principali piattaforme di business e networking per il settore Horeca. L’evento vede la partecipazione di 130 buyer internazionali da 47 Paesi, con una forte presenza europea:

Spagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia tra le nazioni più rappresentate

tra le nazioni più rappresentate Canada come principale mercato extraeuropeo

Questo grazie alla collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e il network dei regional advisor di Italian Exhibition Group.

Tra le realtà istituzionali e associative di rilievo presenti in fiera:

Assobirra e Unionbirrai

Assobibe e Mineracqua

Italgrob e FIPE

Brewers Association (con una collettiva di birrifici artigianali americani)

(con una collettiva di birrifici artigianali americani) Scottish Development International, in rappresentanza delle aziende scozzesi specializzate in birre e spirits

Beer&Food Attraction 2025 si conferma così un evento imperdibile per gli operatori del settore, unendo innovazione, business e tendenze in un’unica piattaforma dedicata al mondo Horeca.