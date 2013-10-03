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Benoit Annuit Autumn mix 2013: il dj-set di Giuseppe Bonocore

L'Autumn mix 2013 firmato da Benoit Annuit nel dj-set di Giuseppe Bonocore, con la tracklist di dieci brani tra house e remix

03 Ottobre 2013 - 16:40 | di Redazione

Giuseppe Bonocore, Benoit Annuit, Autumn mix 2013

TRACKLIST1 – Clockwork feat Chasing Kurt – Running Searching2 – TrAmHed – Badam ( Alex Barck remix)3 – Doorly and Soraya Vivan – Rush (Tough Love remix)4 – Real Nice & Cash Back – Real Nice5 – Francesca Lombardo – What To Do ( Infinity Ink remix)6 – Maya Jane Coles feat Kim Ann Foxman – Burning Bright (Joyce Muniz remix)7 – G.Logan – How Did We ( Friend Within Vocal Remx)8 – Stefano Rtteri – Nothing Stays The Same9 – Foamo feat Lotti – Release Me10 – Francesco Rossi – Paper Aeroplane (Mk Gone with The Wind remix)

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