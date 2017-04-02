Beppe Fiorello a Riace: ‘Posto speciale. Sarà il set della mia prossima storia’

Beppe Fiorello arriva in Calabria, precisamente a Riace, paese dove il sindaco Mimmo Lucano ha dato vita ad un microcosmo di solidarietà ed accoglienza. Nei giorni scorsi, l’attore siciliano ha fatto visita al borgo di Riace, un sopralluogo per prendere familiarità con quello che sarà il set della sua prossima fiction, le cui riprese inizieranno nel mese di maggio.

Stando a qualche indiscrezione, l’affascinante attore catanese sarebbe rimasto talmente estasiato dai colori di Riace al tramonto da aver chiesto al sindaco Domenico Lucano di affittargli l’intero borgo per il prossimo 16 ottobre, data in cui festeggerà il settimo anniversario con Eleonora Pratelli, la donna da cui ha avuto due figli Anita e Nicola e che, come ha dichiarato in più di un’occasione, lo ha reso un uomo migliore grazie alla sua solarità. “È lei la colonna della famiglia, le devo molto, anche se fatico a esprimerle i miei sentimenti”. Per questo motivo Beppe Fiorello ha deciso di regalarle una serata indimenticabile in “un borgo che profuma di vita e amore”. Lo stesso Fiorello, ha scritto sul proprio profilo Facebook: “Oggi ho visitato un posto speciale, un piccolo paese del sud italia che è già entrato nella storia del mondo, set della mia prossima storia”.