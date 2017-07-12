Beppe Fiorello ringrazia Riace: ‘alla Calabria che vuole farcela ad uscire dagli stereotipi’

Beppe Fiorello, il noto attore e produttore cinematografico italiano, ringrazia pubblicamente con un post su Facebook, Riace. Il paese in provincia di Reggio Calabria ha più volte ospitato l’attore negli ultimi mesi.

Da poco si sono infatti concluse le riprese della sua ultima serie Tv “tutto il mondo è paese” che vede l’attore siciliano vestire i panni del Sindaco Mimmo Lucano. Un’avventura, questa della fiction di Rai 1, che Fiorello ha narrato minuziosamente attraverso i social, lodando a più riprese la Calabria e i Calabresi.

“Un grazie a tutta la troupe di questo film così speciale, un grazie a Riace tutta per l’accoglienza e la generosità, un grazie a Domenico Lucano per avermi dato fiducia, un grazie alla Rai che ha creduto in questa storia, un abbraccio particolare a tutti gli attori che mi hanno regalato con immensa generosità amicizia e professionalità, un pensiero alla Calabria che vuole farcela ad uscire dagli stereotipi “TUTTO IL MONDO È PAESE” Rai1 2018.”

Adesso che le riprese si sono concluse e l’attore ha ricevuto la cittadinanza onoraria della Città di Riace proprio dal personaggio che interpreterà, non rimane che aspettare la messa in onda su Rai1 nei primi mesi del prossimo anno per mostrare all’Italia le bellezze della nostra terra.