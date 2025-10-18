Bergamotto di Reggio Calabria IGP: approvazione sulla Gazzetta Ufficiale

Con questa pubblicazione, si compie un passo fondamentale verso la piena tutela e valorizzazione di uno dei simboli identitari più preziosi di Reggio in particolare e della Calabria

Finalmente, in data 16 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e dell’Agricoltura ONU, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 (a pagina 17) il Disciplinare di produzione del Bergamotto di Reggio Calabria IGP.

Con questa pubblicazione, si compie un passo fondamentale verso la piena tutela e valorizzazione di uno dei simboli identitari più preziosi della Calabria.

Un iter lungo e complesso

La pubblicazione sulla Gazzetta rappresenta la conclusione positiva di un iter travagliato e lunghissimo, iniziato il 5 giugno 2021 con la presentazione della domanda di registrazione del marchio “IGP Bergamotto di Reggio Calabria” da parte del Comitato Promotore al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) e alla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura.

Il percorso ha richiesto anni di lavoro tecnico, giuridico e istituzionale per definire il disciplinare, raccogliere le evidenze storiche e scientifiche e rispondere ai rilievi formulati nelle varie fasi istruttorie.

I prossimi passi verso la registrazione europea

Come previsto dalla normativa vigente, entro 30 giorni dal 16 ottobre 2025 potranno essere presentate eventuali opposizioni motivate.

Se non verranno sollevate contestazioni, il Masaf procederà a trasmettere la richiesta di registrazione del marchio di qualità “IGP Bergamotto di Reggio Calabria” alla Commissione Europea, che provvederà alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) per l’approvazione definitiva.

Un riconoscimento che tutela produttori e territorio

Il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta) garantirà finalmente tutela, autenticità e tracciabilità al bergamotto di Reggio Calabria, agrume unico al mondo per le sue proprietà aromatiche e terapeutiche.

Questa denominazione proteggerà i produttori dalle imitazioni e valorizzerà un comparto che rappresenta una risorsa economica e identitaria fondamentale per la Calabria meridionale.

Si auspica che nessuno ostacoli la conclusione dell’iter, né “i nemici del territorio” né gli speculatori interessati a mantenere prezzi bassissimi per il prezioso agrume.

Consentire ai bergamotticoltori reggini di apporre il bollino IGP sul prodotto fresco, almeno nella seconda parte della campagna produttiva appena iniziata, sarebbe un risultato storico per l’intera filiera.