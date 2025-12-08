Bergamotto di Reggio Calabria, Pizzi comunica i prezzi di conferimento 2025\26 della Unionberg O.P.

La Unionberg O.P. comunica di avere ufficializzato ai propri iscritti nei due incontri svoltisi a Pellaro giorno 5 dicembre e successivamente giorno 6 dicembre presso la sede dell’Auditorium Comunale di Bianco i prezzi che verranno corrisposti ai propri soci per il conferimento del frutto di Bergamotto di Reggio Calabria per la campagna 2025/2026.

I prezzi che verranno corrisposti per la trasformazione saranno pari a 0,74 €/kg per il prodotto convenzionale e di 0,79 €/kg per il prodotto attestato come proveniente da agricoltura sostenibile, prezzo in rialzo rispetto alla precedente campagna. Verrà corrisposto al produttore l’importo di 1,00 €/kg per il frutto destinato ai canali di distribuzione come frutto fresco.

Un aumento di prezzo, rispetto a quello pagato nell’anno passato, che è stato concordato con l’industria di riferimento che non fa che confermare il forte impegno, l’interesse sempre maggiore e il rispetto di quegli accordi presi a sostegno dei Produttori di Bergamotto di Reggio Calabria. Detti importi sono stati anche accettati dalle altre imprese con le quali la Unionberg O.P. opera.

Leggi anche

Bergamotto, prezzi stabili per la campagna 2025/2026

I Produttori, oggi più che mai, sono alla ricerca soprattutto della stabilità del prezzo su soglie sufficientemente remunerative che permettano una programmazione degli investimenti da effettuare in Azienda. In sostanza, stabilità del prezzo nel medio termine slegato dal nesso causale di maggiore/minore produzione della singola campagna.

L’obiettivo concordato, sempre con la principale industria di riferimento del settore, è anche quello della sensibilizzazione dei produttori ad intraprendere un percorso che li conduca a un tipo di coltivazione sostenibile che contribuisca attraverso iniziative e programmi che favoriscono lo sviluppo economico, sociale, culturale ed etico del contesto in cui operiamo a supportare l’ecosistema territoriale di cui il Bergamotto di Reggio Calabria per le sue caratteristiche identitarie ne fa parte a pieno titolo. Solo rafforzando e consolidando sempre più, con reciproco rispetto dei propri ruoli, questo legame tra territorio, produttori e industria potremo mirare a raggiungere quei risultati che un’eccellenza agricola come il Bergamotto di Reggio Calabria merita.