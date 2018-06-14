Tutto pronto, il Lido Cala Azul apre il sipario dell’estate 2018. #BIG il nome scelto per l’opening, evento che si terrà sabato 16 giugno presso lo stabilimento balneare di Marina di San Lorenzo. Una serata che si preannuncia spettacolare e unica, diversa dal solito.

“Abbiamo voluto puntare molto sull’impatto scenico e coreografico. Ci saranno giochi pirotecnici e di luce, effetti particolati e scenografia curata nei dettagli. Vogliamo aprire al meglio l’estate 2018, che per noi sarà ricca di eventi importanti, con ospiti nazionali e internazionali”, assicura la proprietà di Lido Cala Azul.

Due sale: musica disco e caraibica

Per il #Big opening, ci saranno due sale distinte, una dedicata alla musica disco, e un’altra alla musica caraibica. L’evento è curato dallo staff Cala Azul, in collaborazione con le organizzazioni Share Rc, Wave, Progetto Salsa ed Etoile Dance.

Lido Cala Azul si presenta completamente rinnovato all’appuntamento con l’estate 2018. Nuovi priveè, spazi esclusivi in riva al mare e struttura che dopo il restyling si presenta ancora più accogliente ed esclusiva.

L’ingresso per la donna è free entro le 00.30, per tutte le info si può contattare la pagina Facebook Cala Azul o le diverse organizzazioni che collaborano all’evento.

Gli altri appuntamenti dell’estate

L’opening #Big è solo il primo di una serie di appuntamenti. “Stiamo pianificando i vari eventi che si seguiranno nel corso dell’estate. Presto partiremo con i party la domenica pomeriggio, ci saranno altre serate e novità ma le sveleremo pian piano nel corso delle settimane”, rivela lo staff Lido Cala Azul.

#Big opening sarà inoltre seguito a distanza ravvicinata dalle telecamere di CityNow che, produrrà un video esclusivo, per far rivivere al meglio la serata.