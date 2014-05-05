Biglietti ancora disponibili per il ‘Concerto per la vita’ di Uto Ughi

Il Kiwanis Club “Città dello Stretto” informa che sono ancora disponibili i biglietti per il concerto che il celebre violinista Uto Ughi terrà il 7 maggio, alle ore 21:00, presso il Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria.“Nonostante la grande risposta di pubblico durante la prevendita – precisa il Presidente del Club Kiwanis, Guido De Caro – c’è ancora la possibilità di acquistare i biglietti per il “Concerto per la Vita”, prenotandoli al recapito 347.37.12.868”.Chi non vorrà perdersi “il concerto dell’anno” ha ancora tempo, dunque, per prenotare i tagliandi disponibili.

Il concerto che il Maestro Uto Ughi terrà al “Cilea”, accompagnato al pianoforte dal M° Marco Grisanti, è molto atteso tra gli appassionati e non, che potranno ammirare il violinista di fama internazionale, al suo ritorno dopo diversi anni in riva allo Stretto.“Il concerto – spiega il Presidente De Caro, che ha organizzato l’evento musicale – servirà a coniugare la solidarietà, che contraddistingue le iniziative del nostro club service a favore dei bambini, con la musica di un protagonista d’eccezione come Uto Ughi. Parte del ricavato della serata sarà, infatti, devoluto al Progetto “ELIMINATE”, che il Kiwanis International, in collaborazione con l’Unicef, sta portando avanti sin dal 2010 con l’obiettivo di debellare, entro il 2015, il tetano materno e neonatale nei 25 Paesi del mondo in cui ancora è causa di morte”.