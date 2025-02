Comune di Reggio, ok al bilancio previsionale. Riduzione delle tasse, fumata nera?

Si avvicina l’approvazione del bilancio previsionale del Comune di Reggio Calabria, che salvo sorprese verrà votato nella riunione di giunta che dovrebbe tenersi venerdì 28 febbraio al termine del Consiglio comunale.

Il bilancio di previsione è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l’impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando il principale riferimento per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese dello Stato.

Lo scorso anno, a margine dell’approvazione, l’assessore Mimmetto Battaglia aveva parlato di «un documento di bilancio che rispetta i tempi previsti dalla legge e che permette all’Amministrazione di programmare investimenti per circa 422 milioni di euro, provenienti da fonti di finanziamento extrabilancio, da qui al prossimo triennio».

Il documento contabile del Comune di Reggio Calabria invece prossimo all’approvazione dovrebbe mantenere i parametri di spesa previsti, nonostante alcune voci di spesa in uscita inattese, anche a leggi regionali che hanno comportato aumenti.

Secondo quanto raccolto però, non ci sarà la tanto attesa riduzione delle tasse. Le tariffe, infatti, dovrebbero assestarsi sugli stessi valori economici degli ultimi anni, senza l’abbassamento più volte promesso dall’amministrazione comunale.

Un aspetto che delude le aspettative di molti cittadini, che speravano in un alleggerimento della pressione fiscale, che si compone anche di alcuni costi che non fanno capo all’amministrazione comunale ma alla Regione: da qui le difficoltà (non le uniche )per il Comune di abbassare le tasse.

Il bilancio di previsione, per quanto trapelato, rispetterà i parametri di salvaguardia, garantendo la stabilità finanziaria dell’ente. Nel frattempo, nella giornata di oggi, la Commissione Bilancio ha approvato la nuova tabella IMU, che entrerà in vigore dopo la ratifica definitiva in Consiglio.

La mancata approvazione delle nuove tabelle avrebbe comportato, per il primo anno, il ritorno della tariffa IMU alla base, con una riduzione delle entrate comunali di circa 6 milioni di euro, rispetto ai 30 milioni circa incassati negli ultimi anni da Palazzo San Giorgio.