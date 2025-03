Approvato il bilancio di previsione, la maggioranza: “Scelta la strada più difficile”

"L’odierno bilancio non è il libro dei sogni, come in passato avveniva, ma è serio e vero, così come tutti i documenti economici che l’Amministrazione ha prodotto", l'affondo della maggioranza

L’odierna seduta del Consiglio comunale si è aperta con la richiesta di un minuto di silenzio da parte del consigliere comunale Filippo Quartuccio che ha espresso solidarietà per le numerose vittime del terremoto nel Myanmar. “Questa terra conosce bene le difficoltà che stanno vivendo quei territori, – ha detto – ma è dal dolore che si prova che si rinasce ed è questo l’augurio che facciamo, restando vicini a loro con il cuore”.

Marino: “Bilancio vero, non un libro dei sogni”

Durante la discussione sul bilancio di previsione il capogruppo del Partito Democratico, Giuseppe Marino, ha ringraziato per il lavoro svolto dall’Assessore Battaglia, l’ufficio finanza e Franco Consiglio, il collegio del revisori. Cita Andreotti poi nel ricordare che “la sapienza non è propria di chi pretende di voler dare lezione agli altri, c’è una sapienza di cuore che va oltre le conoscenze e i curriculum”.

Un messaggio chiaro lanciato dopo il lungo intervento del consigliere d’opposizione, Antonino Minicuci che entra in consiglio, secondo Marino: “con l’illusione di voler insegnare agli altri, pensando di dare lezione”. Il rammarico per Marino è di non aver avuto nella civica assise lo stesso Minicuci 15 anni fa, “nell’epoca dei bilanci della finanza creativa, in cui venivano distratti fondi con spregiudicatezza, avrebbe sicuramente saputo dare consigli. L’odierno bilancio non è il libro dei sogni, come in passato avveniva, ma è serio e vero, così come tutti i documenti economici che l’Amministrazione ha prodotto e come certificato dalla Corte dei Conti”.

Servizi alla persona e investimenti, ma mancano i trasferimenti

Il consigliere ha poi evidenziato alcuni elementi positivi emersi dal bilancio in relazione ai servizi offerti alla persona, come la mensa scolastica a 2.550 bambini, il servizio scuolabus a 650 studenti della città, investimenti per una quota superiore ai 200 milioni di euro per la pianificazione, programmazione e progettazione. Una dotazione, tuttavia – ha concluso Marino – messa a rischio dal governo nazionale che manca di trasferire circa dieci milioni di risorse (Pon, POc e Pnrr), causando una mancanza di liquidità che mette a rischio la tenuta delle imprese.

Castorina: “Critiche sterili, orgogliosi di quanto realizzato”

Il consigliere Antonino Castorina ha chiarito: “Ho ascoltato la riflessione del consigliere Minicuci che avrebbe potuto confrontarsi coi consiglieri Neri e Marcianò visto che erano da questa parte, quando era in vigore il piano di rientro e non si poteva spendere e che, anche grazie al loro impegno, siamo riusciti a superare la situazione di stallo. Ricordiamo quella scelta di coraggio che ha visto tutti noi protagonisti, non si può fare un damnatio memoriae di ciò che è stato.

Quando abbiamo votato nella sede opportuna, ossia la Commissione Bilancio, presieduta da Pino Cuzzocrea, non mi sembra ci siano state proposte emendative da parte dell’opposizione a bilancio o Dup, le riflessioni di oggi non hanno avuto all’interno della sede propria la necessaria conseguenza rispetto agli intendimenti posti oggi. Criticate su altro, perché vuol dire che non vivete la città oppure avete letto il bilancio senza capire cosa comporta. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che è stato fatto perché abbiamo superato una fase dura e abbiamo dato una speranza di programmazione per il futuro della città”.

Sera: “Risultati concreti grazie a un lavoro di squadra”

Il consigliere Giuseppe Sera ha fatto i complimenti al settore Finanze per il lavoro svolto “Con l’augurio di proseguire su questa missione che porta risultati. Ho seguito l’intervento di Minicuci: è semplice buttare appunti in commissione o in consiglio comunale. In Commissione ho posto l’attenzione in maniera propositiva su cose che vanno migliorate e, prima di dire i punti migliorabili, ho specificato le cause e le soluzioni, questo è l’esercizio del ruolo di consigliere in commissione ed è un confronto leale.

Qui bisogna fare sintesi di un documento del bilancio perché sono 9 anni che, affidandoci a Franco Consiglio, portiamo risultati. Parliamo dei servizi raggiunti: niente più file all’ufficio anagrafe, i risultati per i trasporti con 49 nuovi mezzi, gli empori della solidarietà a Pellaro e Arghillà, per l’assistenza a 300 famiglie; gli asili che fanno parte di una programmazione che dura da anni.

Questi sono obiettivi raggiunti dall’Amministrazione. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha avuto il coraggio di prendere posizione, scegliendo la strada più difficile, ma con la coscienza del buon padre di famiglia”. In sede di dichiarazione di voto sono intervenuti i consiglieri Antonino Zimbalatti, Franco Barreca.