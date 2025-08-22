Tragedia a Reggio, bambina di 7 anni precipita dal balcone: condizioni stabili ma gravi
La piccola è in prognosi riservata. I medici valutano un eventuale intervento neurochirurgico
22 Agosto 2025 - 10:30 | di Redazione
Restano stabili ma gravi le condizioni della bambina di 7 anni precipitata ieri sera dal balcone di un appartamento al quinto piano in zona sud di Reggio Calabria. Ricoverata nel reparto di rianimazione del Grande Ospedale Metropolitano, la piccola ha subito gravi lesioni.
Nella mattina odierna, i sanitari hanno pianificato ulteriori accertamenti diagnostici per valutare la necessità di un intervento neurochirurgico, data la complessità del quadro clinico.
Prognosi riservata e indagini in corso
La situazione rimane delicata e i sanitari mantengono la prognosi riservata. Intanto i Carabinieri hanno avviato indagini per ricostruire le modalità dell’incidente.