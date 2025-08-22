City Now

Tragedia a Reggio, bambina di 7 anni precipita dal balcone: condizioni stabili ma gravi

La piccola è in prognosi riservata. I medici valutano un eventuale intervento neurochirurgico

22 Agosto 2025 - 10:30 | di Redazione

Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

Restano stabili ma gravi le condizioni della bambina di 7 anni precipitata ieri sera dal balcone di un appartamento al quinto piano in zona sud di Reggio Calabria. Ricoverata nel reparto di rianimazione del Grande Ospedale Metropolitano, la piccola ha subito gravi lesioni.

Nella mattina odierna, i sanitari hanno pianificato ulteriori accertamenti diagnostici per valutare la necessità di un intervento neurochirurgico, data la complessità del quadro clinico.

Prognosi riservata e indagini in corso

La situazione rimane delicata e i sanitari mantengono la prognosi riservata. Intanto i Carabinieri hanno avviato indagini per ricostruire le modalità dell’incidente.

