Bimbo reggino affetto da problemi, solidarietà di associazioni e cittadini

Bimbo reggino in difficoltà scatta la solidarietà delle associazioni e dei cittadini. Il papà Giuseppe Ficara con grande dignità racconta le proprie difficoltà e i disagi che quotidianamente deve affrontare per poter curare il proprio figlio affetto da autismo che necessita di terapie particolari presso la struttura ospedaliera di Pisa.

“Il Sig. Ficara vive tra l’altro in una casa fatiscente di 40 mq circa piena di umidità, aveva più volte chiesto al comune l’assegnazione di un alloggio popolare ma non ha mai ricevuto risposta e continua a vivere con la sua famiglia in una abitazione non consona alla stato di salute del piccolo.

Chiediamo quindi al Sindaco Giuseppe Falcomatà afferma la Presidente Biesse Bruna Siviglia, dì mettere in condizione la famiglia di poter usufruire di un alloggio dell’edilizia popolare.

Così come c’è stata la mobilitazione da parte della comunità reggina associazioni e cittadini, anche le istituzioni devono fare la loro parte , non si può e non si deve calpestare la dignità umana ,sosteniamo chi si trova a vivere suo malgrado un momento difficile non dimenticando mai che il diritto alla salute e a vivere in un luogo dignitoso sono priorità imprescindibili”.