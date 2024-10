I tifosi amaranto si preparano per la trasferta pugliese

La società Bisceglie Calcio comunica che i biglietti per la gara tra Bisceglie e Reggina valida per la 22ª giornata del campionato di serie C, i tagliandi del settore ospiti saranno venduti al prezzo di € 10,00 più prevendita, circuito Vivaticket (chiusura vendita ore 19 del 18/01/2020).

